Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde iş adamları, milletvekilleri, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 59 ismi yasa dışı dinledikleri iddiasıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 45 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yer alan salonda yapılan ilk duruşmaya, aralarında başka suçlardan tutuklu meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 14 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki ressam Bedri Baykam da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ali Fuat Yılmazer, tutuklu olduğu için beyan edebileceği adresi olmadığını kaydetti. Emekli olduğunu ve 3 bin 500 lira geliri bulunduğunu belirten Yılmazer, Çanakkale'de tarlasının olduğunu söyledi.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianameden

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen "bir numaralı" sanık olarak gösterilirken, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Hayati Başdağ'ın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 44 polis "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, iş adamları Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa Süzer ile CHP'li milletvekili Muharrem İnce "şikayetçi", iş adamı Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç, Fevzi Bülent Özaydınlı, Atalay Şahinoğlu, Erol Altaca, Mehmet Yörük, Melih Türker, Mehmet Topsoy, Ali İhsan Karacan, Yener Şenok, Süleyman Kocakaya, Dursun Ali Yılmaz, Memduh Karakullukçu, Sezai Çanakçı, İbrahim Çağlar, İbrahim Özay Şendir, Ömer Lütfi Karagöz, Cemal Tanıl Küçük ile gazeteciler İ. Tufan Türenç, Mehmet Murat Yetkin, Zafer Mutlu, Sabri Yılmaz Özdil, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Mirgün Sırrı Cabas, İsmail Uğur Dündar, İbrahim Yıldız, Amberin Zaman, Şirin Payzın Acet, Nihat Genç, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu, Ergün Diler, Cengiz Semercioğlu, Halil Engin Ardıç, Bedri Baykam, İlhami Melih Meriç, Metin Yüksel, Saner Ayar, Recep Tepeli, Nesibe Ruhat Mengi, Bülent Çöltekin, Rıdvan Bıyık, Mustafa Şekeroğlu, Gülden Aydın, Mehmet Nuri Çolakoğlu, Faruk Bildirici, Şükran Suna Vidinli, Arslan Bulut, Özdemir İnce, Mehmet Emin Darendeliler, Ahmet Altınel, Hüseyin Özalp ve emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

Hürriyet gazetesinde 3 Aralık 2014'te "Dinlenen VIP isimler" başlığı altında yapılan haberde "İstanbul polisinin, 2008 ve 2009'da çoğu tanınmış kişiyi dinlediği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturmanın başlatıldığı" bilgisinin yer aldığı anlatılan iddianamede, FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine detaylı olarak yer veriliyor.

Örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla sanık 44 istihbaratçı polisin, 59 ismi hukuka aykırı dinlediği belirtilen iddianamede, örgütün, İstanbul ve diğer illerde yapılan veya yapılacak operasyon ve faaliyetlere zemin hazırlamak amacıyla emniyet istihbarat şubelerini "casusluk örgütü" mantığıyla kullandığı, dinlemeleri, örgütün amacına uygun, şantaj ve tehdide yarar nitelikte belge ve suç delili toplama alanı olarak kullanmaya çalıştığı vurgulanıyor.

- Mağdur çağrıya rağmen gelmedi

İddianamede, sanıkların yasa dışı dinlediği belirtilen bazı mağdurlara ilişkin şu değerlendirmede bulunuluyor:

"Soruşturmamız sürecinde yasa ve diğer mevzuata aykırı dinlenip izlenen mağdurların konuya ilişkin iddia ve şikayetleri bildirmeleri için gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gerekse emniyet müdürlüğüne davet edildiklerinde, mağdurların bir kısmının gelmediği, şüphelilere atılı suçların resen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan olması, soruşturma sürecinde elde edilen bulgular içeriğine göre müşteki yahut mağdur beyanlarının temininin soruşturma açısından zorunluluk gerektirmemesi nedeni ile tüm müşteki ve mağdurların beyanları tespit edilememiştir.''

Savcılığa veya emniyete gelerek ifade veren müşteki-mağdurların beyanlarının yer aldığı iddianamede, sanıkların dinlenilecek kişiler hakkında mahkemeye talepte bulunurken, farklı isim ve meslek yazdıkları anlatılıyor. İddianamede, mahkemeye yazılan talep yazılarında dinlenilecek polislerin mesleklerine emlakçı, seracı, kamyon şoförü, güzellik merkezi çalışanı gibi meslekler yazıldığı kaydediliyor.

İddianameye göre, Ferih Şahenk, 2008-2009 yılları arasında "Ergenekon Terör Örgütü" ile ilişkili olduğu iddiasıyla dinlenildi. "Ferit" kod ismiyle dinlenilen Şahenk'in, IMEİ numarası üzerinden 5 bin 40 görüşmesi kayıt altına alındı. İddianamede sanıkların Ergenekon örgütüyle ilgili bir çalışma yapmaktan ziyade Ferit Şahenk'in ilişkilerinin takip edilmesini amaçladığının değerlendirildiği aktarıldı.

İş adamı Ali Koç da Ergenekon iddiasıyla 2008-2009 yıllarında dinlenildi. IMEİ üzerinden bin 936 görüşmesi kayıt altına alındı. Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un da aynı yıl içerisinde 13 bin 879 görüşmesi kaydedildi.

- Can Dündar örneği

İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yaptıkları bu usulsüz dinlemelerdeki amaç ise şu şekilde anlatıldı:

''Hukuksuz olarak elde edilen bilgi, belge ve kasetleri bir havuzda toplayarak günü ve yeri geldiğinde, halk iradesiyle ortaya çıkan meşru iktidarı devirme, siyasi ve askeri casusluk, Türk siyasetine dizayn verme, yüksek yargıya etki etme, hedef şahıs ve kurumları itibarsızlaştırma, gündem değiştirme, şantaj, iftira, kumpas ve psikolojik baskı (hedefe koydukları şahıslarla ilgili yasal olmayan dinlemelerle elde ettikleri bilgileri kullanmak suretiyle sahte mektup ve e-mail ihbarlarının yapılarak muhalif ya da hedef gördükleri şahısları görevden aldırma, görev yerini değiştirme, istifa ya da emekliliğe zorlama, toplumdaki itibarını zedeleme), örgüte müzahir şirket ve holdinglere menfaat sağlama, ticari ve finansal sırları öğrenerek kendi yararlarına kullanma, örgüte gelir (himmet) temin etme, örgüte yakın şahıs (fake) ve sosyal medya hesaplarına (Fuatavni, Haramiler, Sarayın Uşakları, Yıldız Kulis, Başçalan, Acem Uşakları vb.) bilgi ve kaset servis etmek suretiyle toplumda algı yaratma gibi operasyonlarda kullanma olduğu anlaşılmıştır.

Yasaya aykırı istihbari dinlemesi yapılan kişilerden Can Dündar örneğinde olduğu gibi; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir dosyadaki bulgular içeriğine göre, Can Dündar'ın FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ettiği, aynı doğrultuda eylem ve işlemlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan bu dinlemelerin müşteki ve mağdurları FETÖ/PDY örgütüne boyun eğdirmek ya da haklarında şantaj konusu olabilecek bilgiler elde edilerek örgüte yardım etmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir.''

İddianamede, örgüt lideri Fetullah Gülen, meslekten ihraç edilen dönemin emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan'ın da bulunduğu 45 sanık hakkında ''silah terör örgütü kurmak ve üye olmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği'' ve ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.