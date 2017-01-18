FETÖ'nün izdivaç mesajları ortaya çıktı

Elektronik atıkların sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı

Elektronik cihazların sayısındaki artış çevre için büyük bir tehlike arz ediyor. Öyle ki cihaz üreticilerinin bileşen talebine cevap vermek bile çok zor bir hale geldi. Verilere göre son yıllarda elektronik atıkların seviyesi iyice yükseliyor ve bu da geri dönüşüme daha çok önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.