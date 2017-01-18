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FETÖ'nün izdivaç mesajları ortaya çıktı

ETÖ'nün tutuklu evlendirme sorumlusu olduğu iddia edilen E.K.'nın ByLock yazışmaları, örgüt içindeki evliliklerin nasıl yapıldığını da ortaya çıkardı.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu iddia edilen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.
 
İşte o ByLock yazışmaları:
 
*Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?
 
*Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.
 
*Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.
 
*Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?
 
*Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış.
 
*Abla çok keyifli ve şakirt.
 
*Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın. (Sabah)

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