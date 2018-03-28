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FETÖ'nün kadın yapılanması bölge sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan örgütün kadın yapılanması sorumlusu ile kocası gizlendikleri gaybubet evinde yakalandı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu iddia edilen öğretmen Yurdagül K. (35) ile örgütün okullarında görev yapan kocası Süleyman K., Amasya polisi tarafından saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve her ikisinde de örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüpheliler, Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Yurdagül K.'nın örgütün içinde "Gülnur" kod adı ile faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

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