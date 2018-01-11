FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon: 2 tutuklama
Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 6 kadından 2’si tutuklandı.
- İHA
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren mahkemenin sonunda zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ocak'ta Karaman ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınmıştı.
Adresinde bulunamayan 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.
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