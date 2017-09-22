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FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca, örgütün kadın yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alınmış, 19 Eylül'de mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri salıverilmişti.

20 Eylül'de ise 4 zanlı mahkemeye çıkarılmış, 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol ile serbest kalmıştı.

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