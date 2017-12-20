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FETÖ'nün Kahramanmaraş bölge imamı Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu minibüsünde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'sözde' Kahramanmaraş bölge imamı olduğu ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

  • DHA
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Efeler ilçesinde, Söke yönüne giden bir yolcu minibüsü, Aydın-Söke Karayolu'nda, dün yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde yolcular arasındaki Y.A.'nın Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni iken tayin olduğu Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu ortaya çıkınca, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Y.A., gözaltına alınıp, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
 

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