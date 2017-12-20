FETÖ'nün Kahramanmaraş bölge imamı Aydın'da yakalandı

Efeler ilçesinde, Söke yönüne giden bir yolcu minibüsü, Aydın-Söke Karayolu'nda, dün yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde yolcular arasındaki Y.A.'nın Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni iken tayin olduğu Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu ortaya çıkınca, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Y.A., gözaltına alınıp, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.