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FETÖ'nün 'kalp' kumpasının ayrıntıları ortaya çıktı

FETÖ mensubu hainler, önce GATA’yı ele geçirdi. Kendilerinden olmayan subayları sahte çürük raporuyla eledi. Kardiyolog Şevket Balta ise 500 pilotumuzu TSK’dan gönderdi.

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FETÖ'nün GATA'da mağdur ettiği pilotlar, eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın kendilerine koyduğu "yüksek tansiyon" tanısı ve yazdığı ilaçların ardından uçuşlarının kesildiğini anlattı. Mağdur olarak ifadesi alınan Sedat Y. de Balta'nın yaklaşık 500 pilotun pilotluktan ayrılmasına neden olduğunu aktardı.

FETÖ çetesinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) ihanetleri tespit edildi. Örgüt üyesi kalp doktoru Şevket Balta'nın kahraman pilotları TSK'dan nasıl attırdığı belgelendi:

PiLOT UĞUR K: İki kez beni sebepsiz yere uçuştan kesti. Ayrıldım.

PiLOT GÜRHAN T: Bana tansiyon ilacı verdi. Kullanmadım.

DENiZ D: Pilotları hep Balta eliyordu.

SEDAT Y: 500 pilotun ayrılmasına neden oldu.

​PARTİGÖÇ DEVREDE

GATA'DAKi FETÖ yapılanmasında 15 Temmuz kalkışmasının kilit ismi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç de çok önemli bir rol oynadı.

GENELKURMAY Personel Başkanı iken, GATA'da 5. kez doçentlik sınavını kazanan Dr. Cantürk Taşçı'yı "FETÖ'cü değil" diyerek atamadı.. (Takvim)

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