Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasında 21 binbaşı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşıdan 21'i tutuklandı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 24'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 21'i tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.
 
Soruşturma
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 10 Eylül'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlarının olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA