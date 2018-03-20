'FETÖ'nün karakutusu' FETÖ'cü Yarbay'dan çıktı

Dijital incelemesi tamamlanan son şüphelilerden bir tanesi Deniz Harp Okulu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekan sekreteri Yarbay Şükrü Bostan oldu. Bostan’a ait 1 adet ‘İpad’in incelemesi tamamlandı. Bostan’a ait İpad içerisinde bir program esnasında televizyon veya bilgisayar ekranından çekilmiş olabileceği değerlendirilen resim belgesi bulundu. Dosyaya ‘Güven Erkaya Oramiral Donanma Komutanı’ ismi verildiği belirlenirken, listede denizci sınıfından çeşitli rütbelerde asker kişilere ait isim ve sicil numaralarının olduğu tespit edildi.



GÜLEN’İN KARAKUTUSU



Belgede ‘Gülen’in Karakutusu’ alt başlığında 17 tane farklı denizci subayın rütbeleri, adı soyadı ve sicil numaraları yer aldı. 17 subay arasında ilk göze çarpan Deniz Kuvvetleri imamı olduğu iddiasıyla Eylül 2016’da tutuklanan Orhan Sipahioğlu oldu. Deniz Kurmay Binbaşı olan ve 1994 yılında ordudan atılan Orhan Sipahioğlu 2011 yılında Gebze Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.



GÜLEN İLE FOTOĞRAFLARI VAR



17 kişilik eski denizci subay listesinde yer alan isimlerden bir diğer dikkat çekeni ise Deniz Kurmay Yüzbaşı Emir Altıntaş oldu. Altıntaş’ın da ordudan atıldığı, eski Deniz Kurmay Binbaşı Orhan Sipahioğlu ile birlikte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettikleri ve fotoğraf çektirdikleri tespit edildi. Savcılık listedeki kalan 15 denizci subayın hangi tarihlerde ne gibi görevlerde bulunduğunu incelemeye aldı.



(Yenişafak)