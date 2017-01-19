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FETÖ'nün "kaymakam adayları imamı" yakalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda 99. dönem Türkiye kaymakam adayları imamı Faruk kod adlı M.G. gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonunda 99. dönem kaymakam adayı imamı Faruk kod adli M.G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda 16 kaymakam ile 17 üst düzey bürokrat hakkında inceleme başlatıldı. 
 
Bürokratlar arasında vali yardımcısı, başmüfettiş, bakanlık uzmanının da yer öğrenildi.
 

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