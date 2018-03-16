Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün kripto şifreleme yöntemini kullanan 6 subay tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6'sı tutuklandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde aktif görevde olanlar ile açığa alınıp ihraç edilmiş 19 subay gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 17'si adliyeye sevk edildi. Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı öne sürülen subaylardan 6'sı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise devam etiği belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA