FETÖ firarisi Bayburt'ta yakalandı

O ilaçta büyük tehlike! Binlerce kusurlu doğuma yol açmış olabilir

Fransa'da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.