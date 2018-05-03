FETÖ’nün lobicisi ve kasası Washington’da bir otelde görüntülendi

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün ABD’deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. FETÖ’nün ABD’deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ’nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington’daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken görüldü. Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki FETÖ’cü, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.

Binadan çıktıkları anda gazetecileri karşılarında gören Çınar ile Özkan’ın yaşadıkları şaşkınlık ve telaş, kamereya yansıdı. Muhabirin sorularından ‘tuvalete gideceğim’ diyerek kaçan ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan’ın telaşlı ve aceleci tavrı dikkati çekti. Özkan’ın ayrılmasının ardından kaldığı otele doğru yürümeye devam eden Çınar’a ise örgütün ABD’deki faaliyetleriyle ilgili bazı sorular soruldu. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda ‘darbe girişiminin kurgu olduğun’ savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, “Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?” şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Çınar, PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Washington’daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post’ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği sorularına da cevap veremedi.

FETÖ’nün medya yapılanmasında rol alan Mahir Zeynalov’un yönettiği Globe Post’a bağlı Defense Post sitesinde yazan Mohamed, YPG’nin dış ilişkilerini sürdüren, örgüt içinde önemli bir yönetici olarak biliniyor. Öte yandan Çınar’ın kurduğu ‘Maestro Corporate Group’ adlı yönetim danışmanlık firmasının, FETÖ’cü NBA oyuncusu Enes Kanter’e finansal danışmanlık yaptığı da kısa süre önce ortaya çıktı.