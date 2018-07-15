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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.

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