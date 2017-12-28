Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'mahrem evler' yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanması içerisinde olan, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
 
Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
 
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA