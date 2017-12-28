FETÖ'nün 'mahrem evler' yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanması içerisinde olan, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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