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FETÖ'nün mahrem evlerine operasyon: 15 kişi gözaltına alındı

Gaziantep, İzmir ve İstanbul'da yapılan FETÖ/PYD terör örgütünün mahrem evler yapılanmasına yönelik operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullananların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Mahrem Evler” yapılanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Bylock isimli şifreli haberleşme programı kullanıcılarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Drone ile de havadan takibin yapıldığı operasyonlarda ekipler, evlerde didik didik arama yaptı. Ekipler Mahrem evler yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir illerinde de düzenlediği operasyonlarda 7 kişiyi gözaltı aldı.
 
Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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