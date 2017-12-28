FETÖ'nün mahrem evlerine operasyon: 15 kişi gözaltına alındı
Gaziantep, İzmir ve İstanbul'da yapılan FETÖ/PYD terör örgütünün mahrem evler yapılanmasına yönelik operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullananların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Mahrem Evler” yapılanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Bylock isimli şifreli haberleşme programı kullanıcılarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Drone ile de havadan takibin yapıldığı operasyonlarda ekipler, evlerde didik didik arama yaptı. Ekipler Mahrem evler yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir illerinde de düzenlediği operasyonlarda 7 kişiyi gözaltı aldı.
Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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