FETÖ'nün mahrem evlerine operasyon: 15 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Mahrem Evler” yapılanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Bylock isimli şifreli haberleşme programı kullanıcılarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Drone ile de havadan takibin yapıldığı operasyonlarda ekipler, evlerde didik didik arama yaptı. Ekipler Mahrem evler yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli İstanbul ve İzmir illerinde de düzenlediği operasyonlarda 7 kişiyi gözaltı aldı.

Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.