FETÖ'nün mahrem imamı, İzmir'de uzman çavuşun evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat, Ankara ve Osmaniye'deki soruşturmalar kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt elamanlarından sorumlu olduğu tespit edilen ve örgütün üst düzey isimlerinden olan A.T.'nin kentte olduğu bilgisini aldı. Araştırma yapan ekipler, halan görevde olan uzman çavuşun evinde saklandığı bilgisinin alınması üzerine bir operasyon yaptı. Operasyonda, TSK içerisindeki mahrem imam olduğu iddia edilen ve her yerde aranan A.T. ile uzman çavuş gözaltına alındı. Evde saklanan üst düzey FETÖ mahrem imamının, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu da iddia edildi. A.T. ve uzman çavuşun emniyetteki işlemleri devam ediyor.