Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün mahrem imamı, İzmir'de uzman çavuşun evinde yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, FETÖ'nün TSK içerisindeki örgüt elemanlarından sorumlu olan üst düzey bir kişi düzenlenen operasyonla, halen görevden olan bir uzman çavuşun evinde yakalanırken, uzman çavuş da operasyonda gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat, Ankara ve Osmaniye'deki soruşturmalar kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt elamanlarından sorumlu olduğu tespit edilen ve örgütün üst düzey isimlerinden olan A.T.'nin kentte olduğu bilgisini aldı. Araştırma yapan ekipler, halan görevde olan uzman çavuşun evinde saklandığı bilgisinin alınması üzerine bir operasyon yaptı. Operasyonda, TSK içerisindeki mahrem imam olduğu iddia edilen ve her yerde aranan A.T. ile uzman çavuş gözaltına alındı. Evde saklanan üst düzey FETÖ mahrem imamının, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu da iddia edildi. A.T. ve uzman çavuşun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA