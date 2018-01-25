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FETÖ'nün "mahrem imamları" "gaybubet evi"nde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamlar' yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli, örgütün 'gaybubet evi'nde gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Şahin ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil Berik'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları "gaybubet evi"nde yakaladı.

Berik'in üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Şahin ve Öztokatlı'nın haklarındaki çok sayıda dosyadan, Berik'in de Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

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