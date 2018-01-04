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FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 17 jandarma gözaltına alındı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Bolu merkezli, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan, biri daha önce görevden uzaklaştırılmış 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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