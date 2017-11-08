FETÖ’nün mahrem sorumlusuna 10,5 yıl hapis

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada meslekten ihraç edilen öğretmen Musa D.’nin örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ‘Harun’ kod adını kullandığı aynı zamanda gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi. Musa D. ise bu iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Musa D.'ye örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.