FETÖ’nün mahrem sorumlusuna 10,5 yıl hapis
Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı belirlenen ‘Harun’ kod adlı Musa D. 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- İHA
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada meslekten ihraç edilen öğretmen Musa D.’nin örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ‘Harun’ kod adını kullandığı aynı zamanda gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi. Musa D. ise bu iddiaları reddetti.
Mahkeme heyeti, Musa D.'ye örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.