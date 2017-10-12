FETÖ'nün mahrem subaylarına operasyon düzenlendi: 25 gözaltı

FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen operasyonların devamı olarak 'Askeri mahrem yapılanma' içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bu sabah itibariyle Mardin merkezli 12 il ve KKTC'de operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen operasyonların devamı olarak "Askeri mahrem yapılanma" içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bu sabah itibariyle Mardin merkezli 12 il ve KKTC'de operasyon düzenlendi.
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