FETÖ'nün mahrem subaylarına operasyon düzenlendi: 25 gözaltı FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen operasyonların devamı olarak 'Askeri mahrem yapılanma' içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bu sabah itibariyle Mardin merkezli 12 il ve KKTC'de operasyon düzenlendi.