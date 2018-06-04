FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 2 asker tutuklandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda gözaltında bulunan ve adliyeye çıkarılan 9 askerden 2'si tutuklandı.
- İHA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mayıs tarihinde 16 ilde FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda 4 Albay, 4 Yarbay, 1 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 26 Üsteğmen, 15 Teğmen ve 3 Astsubay olduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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