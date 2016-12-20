FETÖ’nün ‘mahremi’ gözaltında
Konya merkezli 30 ilde yapılan operasyonda FETÖ’nün TSK’ya yerleştirdiği askeri personelin “mahrem abileri” olduğu belirlenen 120 kişiden 20’si yakalandı. Baransu’nun kardeşi de zanlılar arasında.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 180 şüphelinin ifadesine başvuruldu. İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün “mahrem abileri” deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 30 ilde başlatılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı olan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
GİZLİLİK İLKESİ
FETÖ’ye kazandırılan asker adayı kişiyle, her dönem farklı örgüt abilerinin ilgilendiği öğrenildi. Örgüte bağlılık durumuna göre seçilen şüphelilerin, askeriyeye yerleştirilecek öğrencilerle özel olarak ilgilendiği bildirildi. Örgütün, 2009’dan sonra “mahrem asker abi” olarak adlandırdığı kişilerin, dikkat çekmemeleri için memur olmalarını sağladığı belirtildi. Örgüt mensupları arasında mutlak gizlilik ilkesinin “abi” tabir edilen kişilerce öğrencilere empoze edildiği, bu kapsamda herkesin kendini ve grup arkadaşlarını deşifre etmemek için çok dikkatli davrandığı ifade edildi.
KARANLIK İRTİBAT
Konya’da örgüte ait dershanede öğretmenlik yaptığı, darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçtığı tespit edilen A.C. de arananlar arasında bulunuyor. A.C’nin, FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’da Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen tutuklu Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelinin, hava kuvvetlerine yerleştirilen örgüt üyeleri üzerinde etkin rolü olduğu öne sürüldü.
Baransu’nun kardeşi ‘Abiler’ arasında
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden öğretmen Y.B’nin Balyoz’da Kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu’nun kardeşi olduğu ifade edildi. Bu konuda daha önce ifadesine başvurulan şüpheli bir subayın, “Abilerin yanı sıra darbe kalkışması sonrası gazeteci Mehmet Baransu’nun kardeşi olarak gösterilen Y.B. de çok sık olmamakla beraber bize sohbet verir, verilen sohbetlere katılırdı.” dediği öğrenildi.
Bylock’çu 236 asker yakalandı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, “ByLock” kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden, 236’sı yakalandı. Zanlılardan bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.
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