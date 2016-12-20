FETÖ’nün ‘mahremi’ gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 180 şüphelinin ifadesine başvuruldu. İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün “mahrem abileri” deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 30 ilde başlatılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı olan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GİZLİLİK İLKESİ

FETÖ’ye kazandırılan asker adayı kişiyle, her dönem farklı örgüt abilerinin ilgilendiği öğrenildi. Örgüte bağlılık durumuna göre seçilen şüphelilerin, askeriyeye yerleştirilecek öğrencilerle özel olarak ilgilendiği bildirildi. Örgütün, 2009’dan sonra “mahrem asker abi” olarak adlandırdığı kişilerin, dikkat çekmemeleri için memur olmalarını sağladığı belirtildi. Örgüt mensupları arasında mutlak gizlilik ilkesinin “abi” tabir edilen kişilerce öğrencilere empoze edildiği, bu kapsamda herkesin kendini ve grup arkadaşlarını deşifre etmemek için çok dikkatli davrandığı ifade edildi.

KARANLIK İRTİBAT

Konya’da örgüte ait dershanede öğretmenlik yaptığı, darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçtığı tespit edilen A.C. de arananlar arasında bulunuyor. A.C’nin, FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’da Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen tutuklu Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelinin, hava kuvvetlerine yerleştirilen örgüt üyeleri üzerinde etkin rolü olduğu öne sürüldü.