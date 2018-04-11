Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya'daki hücre evlerine yönelik çalışmalar yapıldı. İstihbarat, Terör ve Narkotik Şube Müdürlüklerinden toplam 75 personelin katılımı ile Malatya il merkezinde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik olarak 9 adreste, eş zamanlı operasyon yapıldı. Ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan aralarında Malatya ve Tunceli emniyet mahrem sorumlularının da bulunduğu 9 firari şüpheli ile örgütle ilişkili olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda dijital materyal döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.