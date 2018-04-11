FETÖ'nün Malatya ve Tunceli "emniyet mahrem sorumluları" yakalandı
Malatya'da, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda, aralarında Malatya ve Tunceli emniyet mahrem sorumlularının da bulunduğu 9 firari şüpheli ile örgütle ilişkili 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya'daki hücre evlerine yönelik çalışmalar yapıldı. İstihbarat, Terör ve Narkotik Şube Müdürlüklerinden toplam 75 personelin katılımı ile Malatya il merkezinde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik olarak 9 adreste, eş zamanlı operasyon yapıldı. Ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan aralarında Malatya ve Tunceli emniyet mahrem sorumlularının da bulunduğu 9 firari şüpheli ile örgütle ilişkili olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda dijital materyal döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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