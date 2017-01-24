FETÖ'nün Meclis'teki izleri unutturulmayacak

TBMM'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bombalar nedeniyle zarar hasara uğrayan bölümlerin tadilat ve tamiratı büyük ölçüde tamamlandı. Atılan bombanın şiddetiyle içindeki demirlerin ortaya çıktığı iki kolonun da bulunduğu iç bahçe, ziyaretçilerin görebilmesi amacıyla kalın cam ile çevrildi.

Ana binada en büyük zararı gören, Başbakanlık makamının bulunduğu kattaki onarım çalışması tamamlanırken, bombanın isabet aldığı çatı tamir edildi.

Bombanın şiddetiyle içindeki betonların parçalandığı ve demirlerin ortaya çıktığı makam katındaki iki kolon, mevcut haliyle korundu. Parçalanan betonlar, çevreye zarar vermemesi için tel kafes içine alındı. Kolonlar ve tavan, tamamen çelik konstrüksiyonla güçlendirildi.

İki kolonun da içinde bulunduğu muhalefet kulisi tarafındaki iç bahçede hiçbir düzenleme yapılmadı. Bahçe mevcut haliyle korundu. FETÖ'nün darbe girişiminin unutulmaması, gelen ziyaretçilerin Meclise verilen zararı görebilmesi amacıyla söz konusu bahçenin etrafı tamamen camla kaplandı.

Şeref Holü'ndeki mermerler yenileniyor

Başbakanlık makamının bulunduğu kata atılan bombanın basıncının etkisiyle zarar gören, Şeref Holü'nün duvarlarındaki mermerlerin sökülerek, yerlerine yenilerinin takılması çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz gecesi atılan bombaların ilk düştüğü, Başbakanlık makamı ile CHP ve MHP gruplarının bulunduğu katların çatılarındaki onarım da tamamlandı. Çatıda zarar gören ve parçalanan eski bakır kaplamalar yenileriyle değiştirildi.

Dikmen Kapısı girişinin sağ ve sol yanında yer alan nöbetçi kulübelerinin çatıları da yenilendi.