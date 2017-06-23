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FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar açıklandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar açıklandı sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

  • DHA
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Nazlı  Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasının beşinci duruşmasında sanık avukatlarının talepleri alındı.  Tüm sanıkların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan beşinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve  Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya SEGBİS ile katıldı.Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi.  Sanık avukatları yaptığı savunma sonunda müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler.  Sanıkların  tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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