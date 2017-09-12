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FETÖ'nün "milli eğitim yapılanmasına" yönelik operasyonda 11 eski öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 eski öğretmen gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "milli eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara, Adana ve Balıkesir'de daha önce meslekten ihraç edilen 16 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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