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FETÖ'nün Mor Beyin yazılımı mağduru 1823 kişi göreve iade edildi

FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock üzerinden kurulan Mor Beyin tuzağının mağdurları görevine iade edildi. Mor Beyin mağduru 1823 kamu görevlisi uzaklaştrıldıkları görevlerine geri getirildi.

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FETÖ'nün Mor Beyin yazılımı mağduru 1823 kişi göreve iade edildi. Göreve iade edilenlerin FETÖ ile irtibatı olmadığı belirlendi.

FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu ByLock kullandıkları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanının görevlerine iadesine ilişkin listelerin bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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