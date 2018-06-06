FETÖ'nün Muğla'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla FETÖ'nün yeni yapılanmasından aralarında yöneticilerinin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü üyelerinin, firari örgüt üyelerini sakladığı, itirafçı olacak örgüt üyelerinin ailelerine baskı yaptığı, örgütü canlandırmak ve örgütten kopmaları önlemek için sık sık toplantı yaptıkları iddia edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüttüğü kapsamında, MİT Bölge Müdürlüğü(Bodrum), Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; silahlı terör örgütü FETÖ'nün Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgütün yeni yapılanmasının, firari durumda bulunan örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılayan, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayan şahısların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunan, yapılan operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yapan, devam eden davaları takip eden, terör örgütüyle iltisaklı olanlar ve aileleri ile temas halinde olmaya çalışan, itirafçı olmamalarını sağlamak adına sanık/tanık ailelerine telkinde bulunan 9 şahıs belirlendi. Öte yandan örgütün 6 hücre evi de tespit edildi.

Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı

Muğla ve ilçelerinde bulunan toplam 15 adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak düzenlen operasyonda örgüt yöneticileri olan; M.K., O.M., M.K., A.Ç., A.T, M.C, B.Ö., Ö. U., M. A. ile örgütün hücre evlerinde saklanan 7'sinin aranması bulunan 12 kişi yakalandı. Toplamda 21 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Aramalarda şahıslardan çok sayıda digital materyal sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirildi. Ayrıca şahısların bir kısmı cep telefonlarını klozete su dolu kovaya attığı bir kısmının da cep telefonlarını formatlamaya çalıştıkları ileri sürüldü. Sorgulanmak üzere Muğla emniyetine götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.