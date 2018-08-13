FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davasında sanıklara ceza yağdı Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan aralarında Uğur Şirketler Grubu ortaklarından tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'nın da olduğu 20'si tutuklu 108 sanıktan 63'ü 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.