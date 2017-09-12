FETÖ'nün 'ortak savunma taktiği' COCO mesajlarında

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada örgütün Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmasının deşifre edildiği operasyonda elde edilen COCO mesajlarında, örgüt üyelerinin VPN programı ile uzaktan erişilen bir internet sitesine yönlendirilerek hukuki konularda bilgilendirildikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturmasında, Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden örgütün, haberleşme programı COCO aracılığıyla üyelerine hukuki bilgilendirmede bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Mesajlarda, örgüt üyelerinin bir internet sitesine yönlendirildiği ve bu sitede, FETÖ mensuplarının operasyonlarda arama, gözaltı, ceza soruşturması, memurluktan ihraç ve yargılama aşamalarında ne yapmaları gerektiğinin anlatıldığı hazır savunma şablonlarının bulunduğu tespit edildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldığı belirlenen bir avukatın hazırladığı ve VPN üzerinden uzaktan erişimle ulaşılan internet sitesinde FETÖ mensuplarına soruşturma ve yargılamalarla ilgili tavsiyelerde bulunuluyor.

Savunma tek merkezden

Hukuki söylem ve yöntemlerin değişik durumlara göre hazırlanmış hazır şablonla örgüt üyelerine sunulduğu internet sitesi, savunmalarında ağız birliği etmişcesine söylemlerde bulunan, mahkemelerde çelişkili ifadeler vererek tutarsız davranışlar sergileyen örgüt üyelerinin aslında bir merkezden yönlendirildiklerini ortaya koyuyor.

Dilekçe örnekleri de bulunan sitede, şirket ve kurumlara el koyma, vatandaşlıktan çıkarılma, OHAL komisyonuna başvuru ve soruşturmalarda sorulacak muhtemel sorulara cevaplarla ilgili ortak cevapların hazırlandığı da görülüyor.

Örgütün "Ege bölge imamı" Nurettin K'nin "hukuki konularda yararlanabileceğimiz adresler" başlığıyla, COCO'da oluşturulan gruba gönderdiği mesajda, siteye VPN adresi üzerinden erişim sağlandığı hatırlatılıyor.

ByLock için ayrı bölüm

Sitede, örgüte üyelikte belirleyici kriterlerden olan gizli haberleşme programı "ByLock"un kullanılması ile ilgili de özel bir bölüm yer alıyor.

"ByLock" kullanıcısı örgüt üyeleri için de hazır savunma metinlerinin yer aldığı site, FETÖ mensuplarının ortak söylem için eylem birliği içinde olduklarını gözler önüne seriyor.

Örgüt üyeleri için hazırlanan savunma metinlerinde etkin pişmanlık yasasına dair de söylemler bulunuyor. Bu metinlerde, güvenlik güçlerine ve cumhuriyet savcılıklarına giderek FETÖ ile ilgili bilgiler paylaşan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen örgüt üyelerine engel olunmaya çalışıldığı görülüyor.