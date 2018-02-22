FETÖ'nün 'para kasası' mahkemede konuştu

Çorum'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin dava kapsamında aralarında FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Çıkmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

ÇIKMAZ'IN SAVUNMASI ALINDI

Mahkeme heyeti, 27 Kasım 2017'de tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve firari olması nedeniyle daha önceki duruşmalarda ifadesi alınamayan Çıkmaz'a savunma yapması için söz verdi.

Çıkmaz, hakkındaki suçlamaları bildiğini dile getirerek "Benim tek gayem Rabb'imin rızasını kazanıp iyi bir kul olmaktı. Böyle canilerle nasıl aynı yolda olmuşum, bilmiyorum. Sızlayan vicdanımı rahatlatmak için bildiklerimi anlatacağım." dedi.

"ARTIK İYİCE PİŞTİN. DENİ MÜTEVELLİ YAPIYORUM"

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere yardım etmek için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün "Çorum il imamı" olarak tanıdığı "Hamza" adlı kişinin kendisine, "Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum" demesinden sonra haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

Örgüte kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu ancak kimseden zorla himmet toplamadığını öne süren Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını iddia etti.