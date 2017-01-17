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FETÖ'nün polislerden sorumlu "imamı": Askere yardım edin, direneni indirin

FETÖ'nün polislerden sorumlu iki sivil imamı ve bir polis hakkında hazırlanan iddianamede, emniyet yapılanmasından sorumlu Numan Koca'nın 15 Temmuz'da polislere Tango üzerinden askere destek olmaları ve direnenleri 'indirmeleri' yönünde talimatlar verdiği belirtildi.

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FETÖ'cülerin darbe girişiminde whatsapp ve ByLock kullandıklarının ortaya çıkmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez örgütün Tango adlı programdaki darbe yazışmalarına ulaştı. Savcılık iddianamede, komiser yardımcısı Ömer Saka ile birlikte Fatih Üniversitesi öğretim görevlisi Efkan Yeşildağ, Bakırköy Yetenekli Nesiller Öğretim İşletmeleri muhasebecisi Numan Koca hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. İddianamede Yeşildağ ve Koca'nın FETÖ'nün polis teşkilatından sorumlu kişiler olduğu kaydedildi. İşte İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından hazırlanan iddianamede Koca'nın Tango programından polislere yolladığı mesajlar;
 
 Saat 22.39 - Değerli abiler, askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin edin. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar.
 Saat 22.40 - Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler.
 Saat 22.45 - Ankara'da muvazzaf ve emekli olan kim varsa silahını alıp Genkur, egm, Ankara Emniyet, Kom, Tem ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin, askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir... herkese duyurun. 
 
(Sabah)

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