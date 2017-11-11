FETÖ'nün POS cihazıyla himmet topladığı ortaya çıktı

FETÖ’nün kurban, himmet ve burs paralarını Bank Asya’ya bağlı pos makinalarıyla topladığı ortaya çıktı. Örgütün finans devi Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada fark edilen olay holdinge bağlı Işık Yayıncılık’ın hesaplarının incelenmesi sonucu elde edildi. Aynı zamanda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının basıldığı firma olan Işık Yayıncılık’a ait Bank Asya pos cihazının yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.

YILLIK 25 MİLYON POS CİROSU

Yoğun para hareketinin peşine düşen savcılık bu firmanın yıllık ortalama pos cirosunun yaklaşık 25 Milyon TL olduğunu belirledi. 2011-2015 yılları arasında Bank Asya personeline ait kredi kartlarından 3 bin 774 adette toplan 827 bin TL tutarında pos işlemi yapıldığı tespit edildi. İşlemlerin önemli bir kısmının bağış niteliğinde olduğu belirlenirken, 47 adedinin 3 Bin TL’nin üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı.

PARA AKLADILAR

Işık Yayıncılık’ın kitap, dergi, basım yayın alanında faaliyet göstermesine rağmen hesabına bağlı Bank Asya pos makinası ile yetkisi dışında kurban, burs ve himmet topladığı tespit edildi. Örgüt bu firma yoluyla çok sayıda yanıltıcı fatura üretirken, yasadışı elde ettiği geliri firmanın kredi kartı ile yaptığı satışlar vasıtasıyla aklamaya yoluna gitti.

GÜLEN’E 1 MİLYONLUK TELİF

Işık Yayıncılık’ın topladığı bağışların aktarıldığı tarafların hesap hareketleri de incelendi. Değişik tarihlerde örgüt lideri Gülen’e ait telif ödemeleri kapsamında kardeşi Mesih Gülen’ e 31 Mart 2010- 9 Şubat 2015 tarihleri arasında toplam 1 Milyon 66 Bin TL ve 10 bin Dolar aktarıldığı belirlendi. (Yeni Şafak)