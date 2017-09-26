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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı

Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

  • AA
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray ve Hatay'da daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinin bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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