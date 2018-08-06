Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Şanlıurfa 'para kasası' yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ'nün Şanlıurfa yapılanmasının 'para kasası' olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve örgütün "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı.
 
"Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA