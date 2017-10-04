FETÖ’nün Seydişehir sorumlusu operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 2015 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün Seydişehir ilçe sorumlusu olduğu gerekçesiyle Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ‘Murat’ kod adlı Yusuf Kılıç ve kendisi gibi Seydişehir’de FETÖ'nün ‘Elif’ kod adıyla ilçe ablalığını yaptığı tespit edilen eşi Şule Kılıç’ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu şüpheli karı-kocanın Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir evde saklandıkları tespit edildi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekibi, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve İstihbarat ekipleri ile ortaklaşa çalışma yapmak üzere Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara iline görevlendirildi. Yürütülen 4 günlük takip sonucunda her iki şüpheli de 21 Eylül 2017 tarihinde gizlendikleri ‘Gaybubet’ evinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Seydişehir ilçesine getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yusuf Kılıç ile dün mahkemeye sevk edilen eşi Şule Kılıç tutuklandı. Şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Polis sorgusunda konuşmadıkları ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheli karı-kocanın örgütün taktiği olan inkar stratejisini uyguladıkları öne sürüldü.

Öte yandan, şüpheli Yusuf Kılıç’ın Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince de 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' pozisyonunda arandığı öğrenildi.