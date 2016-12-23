FETÖ'nün 'sýr kutusu' Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz tutuklandý

Ýzmir'de, yurtdýþýna kaçmak isterken havaalanýnda yakalanarak Fetö soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) Ýmamý Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, çýkarýldýðý adliyede tutuklandý.

Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terör ve Örgütlü Suçlar Soruþturma Bürosundan sorumlu Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Okan Bato'nun koordinesinde Savcý Berkant Karakaya tarafýndan hazýrlanan iddianamede "TSK imamý" olarak belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, bu ay baþýnda Adnan Menderes Havaalanýnda yurtdýþýna kaçmak isterken yakalanmýþtý. FETÖ soruþturmasý kapsamýnda hakkýnda gözaltý kararý bulunan Ýzmir'de yaþayan ve ByLock kullanýcýsý olan Zübeyir Öksüz'ün, FETÖ'nün dershanesinde öðretmenlik yaptýðý, Helezon Gençlik ve Spor Derneðinde yöneticilik yaptýðý tespit edilmiþti. Zübeyir Öksüz'ün Ýzmir Adnan Menderes Havalimanýndan yurt dýþýna kaçmak isterken Ýl Emniyet Müdürlüðü Mali Suçlarla Mücadele Þubesi ekiplerince yakalanan Öksüz, gözaltýna alýnmýþtý. Ayný operasyon kapsamýnda, Ýzmir merkezli 5 ilde, haklarýnda yakalama kararý bulunan 87 kiþiden 56'sý gözaltýna alýnmýþtý.

Zanlýlarýn, örgütün sözde "Bornova eyaleti"nde, kapatýlan Çalýþkan Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði, Helezon Gençlik ve Spor Derneði ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptýrma Yaþatma Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði çatýlarý altýnda FETÖ adýna faaliyet gösterdikleri ortaya çýkarýlmýþtý. Örgüte eleman yetiþtirme ve kazandýrma faaliyetleri yürüttüðü belirtilen þüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu haberleþme programý "ByLock"u kullandýðý da tespit edilmiþti.

Bu operasyon kapsamýnda hakkýnda gözaltý kararý bulunan ve havaalanýnda gözaltýna alýnan Zübeyir Öksüz, Ýzmir Adliyesine sevk edildi. Savcýlýktaki ifadesinin ardýndan tutuklanmasý talebiyle mahkemeye sevk edilen kuzen Öksüz, terör örgütüne üye olmak, örgüte eleman kazandýrmak, örgüt adýna faaliyetlerde bulunmak, örgüte finans saðlamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TSK Ýmamý Öksüz'ün kuzeni Ýzmir'de tutuklandý



