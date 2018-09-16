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FETÖ'nün Sivas merkezli 4 ildeki yapılanmasına yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Sivas, Eskişehir, Burdur ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 6 astsubay ile 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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