FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz’ın telefon rehberinden örgütün küresel ağı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in Akıncı'dan kaçarken araziye attıkları telefonlarına ilişkin raporda dikkat çeken bazı ayrıntılar yer aldı.



Raporda Batmaz'ın telefon rehberinde aile fertlerinin yanı sıra ABD, Almanya, Güney Afrika, Macaristan gibi ülke kodlarını taşıyan GSM numaraları tespit edildi.



Batmaz'ın darbe girişimi öncesi irtibat kurduğu söz konusu hatları kullanan kişilerin bu ülkelerde FETÖ'yü temsil eden örgüt yöneticileri olduğu belirtildi.



Raporda darbe girişimi sırasında Hakan Çiçek'le FETÖ elebaşı Gülen arasındaki iletişimi sağlayan "Eczacı Abdi" lakaplı Abdullah Bayram adlı kişinin de içinde olduğu örgüt şemasına yer verildi.

(Sabah)