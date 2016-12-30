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FETÖ'nün sözde adliye imamı yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda, sözde adliye imamı oldukları belirtilen 3 zanlı ile 5 zabıt katibi gözaltına alındı.

  • ERZURUM (AA)
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünün sözde adliye imamları olduğu belirtilen 3 kişi ile 5 zabıt katibi gözaltına alındı.

Zanlılar, ev ile işlerlerindeki aramaların ardından emniyete götürüldü.

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