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FETÖ’nün sözde “Dar bölge imam yardımcısı” tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ’nün sözde adliyeden sorumlu dar bölge imam yardımcısı tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri’de gözaltına alınan FETÖ’nün “Sözde adliyelerden sorumlu imam yardımcısı” Bekir P., gözaltına alınmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebi ile sevk edilen zanlı, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
 
FETÖ’nün sözde adliyeden sorumlu imam yardımcısı Bekir P., Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat illerinde adliyelerden sorumlu imam yardımcısı olduğu iddiasıyla yakalanmıştı. 
 

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