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FETÖ'nün sözde "diyanet sorumlusuna" hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde 'diyanet sorumlusu' olduğu iddia edilen sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Şemsettin Ekinci ile avukatı katıldı.

Sanık Ekinci savunmasında, örgütün üst düzey mensuplarıyla görüştüğü yönündeki iddiaların gerçek olmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir bağı olmadığını savunan Ekinci, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütün sözde "Gaziantep diyanet sorumlusu" olduğunu, ayrıca "eğitim unsurları bölge müfettişi" görevini yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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