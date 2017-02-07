FETÖ'nün sözde "Doğu Anadolu Dershaneler Sorumlusu" Ordu'da yakalandı
Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında E.K. ile İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. ile İ.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonrası gözaltına alınan E.K ile İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan E.K'nin örgütün sözde Doğu Anadolu Dershaneler Sorumlusu olduğu ve bir süredir Ordu'daki evinde saklandığı belirtildi.
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