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FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 7 yıl 6 ay hapis cezası

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'il ablası' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

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Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "esnaf ve iş adamı" yapılanması ana davasından dosyası ayrılan sözde "il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Suna Erkan ve avukatı katıldı.      
 
Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından mahkemeye gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Gülay Arda, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.      
 
Arda, mütalaasında, tutuklu sanık Erkan'ın toplanan deliller ve tanık beyanları ile "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçunu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.     
 
Erkan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını isteyen Arda, tutukluluk halinin devamını talep etti.     
 
Sanık Erkan, esas hakkındaki savunmasında, tahliye ve beraat talebinde bulundu.      
 
FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğini iddia eden Erkan, "FETÖ'yü silahlı terör örgütü olarak bilmiyordum. FETÖ'yü lanetliyorum. Kandırıldım ve pişmanım. Amacım sadece din açısından hizmet etmekti." dedi.      
 
Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, kararını açıkladı.      
 
Yeltepe, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması talep edilen Erkan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işlediği anlaşıldığından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.      

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