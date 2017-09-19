FETÖ'nün sözde imamından çıktı: Yarın operasyon var

15 Temmuz FETÖ/PDY’nin hain darbe girişimi nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında örgütün yöneticisi ve bunlara bağlı üyelerin bulunduğu 44 kişi hakkındaki çatı iddianamesi hazırlanmasının ardından açılan dava 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 483 sayfa iddianame hazırlanan davada örgütün sözde il imamı Mehmet Durakoğlu ile birlikte 10 şüpheli terör örgütü yöneticisi olmak, 34 şüpheli ise örgüt üyesi olmak suçundan yargılanıyor.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutukla sanıklar ile avukatları katıldı. Şehir dışındaki cezaevinde kalan bazı tutuklular ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Sanıkların bir kısmının dinlenmesinin ardından sözde il imamı Mehmet Durakoğlu'na geçildi. Durakoğlu ifadesinde, "Ben düğün salonlarında, öğretmen evlerinde sohbet veriyordum. 15 Temmuz’u yapanları milletime ve devletime ihanet olarak görüyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin ‘Darbeyi kim yaptı’ sorusuna karşılık cevap veren sanık Durakoğlu, “Allah korkusundan uzak olanlar yaptı” diye cevap verdi. Savunmasına devam eden Durakoğlu, "Çocuklarımla konuşmak için bir kaç defa 'ByLock' kullandım. ByLock programını ticaret yapanlarda görüyordum. ByLock kullandığımı kabul ediyorum. ByLock programını hanımıma başkası getirdi.15 Temmuz’dan sonra Kakao programı kullandım. Hanım ve çocuklarla sesli görüştüm. Kullandığım programlar mektup zarfı şeklindeydi” diye konuştu.

“Erdoğan'ı değiştireceğiz” demiş

Hakim, Durakoğlu’na 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’den ayrılacaklara ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değiştireceğiz’ diye söyleyip söylemediğini sordu. Bunun üzerine sanık, “Hatırlamıyorum. Ben il imamı değilim. İl imamı diye bir şey yok. Ben kimseden talimat almadım talimat vermedim. Cemaat gönül işidir” diye cevap verdi.

Örgütün elebaşına hoca efendi dedi, mahkeme heyeti tepki gösterdi

Yurt dışı gezileri hakkındaki soruya da cevap veren Durakoğlu, “Bazıları ticaret, bazıları gezi için ABD, Suriye, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Tanzanya’ya gittim. Oralardaki müesseseleri ziyaret ettim. ABD’ye gitmek için 3 sene bekledim. Fetullah Gülen’den 3 sefer ziyaret randevusu aldım. Sıra gelmediğinden randevularım iptal oldu. 3’üncüsünde O.Ş. ile ABD’ye gittim hoca efendiyi (FETÖ Lideri Fetullah Gülen) göremedim” diye konuştu.

Bunun üzerine hakim, “Sen hala hoca efendi diyorsun” diyerek tepki gösterdiği Durakoğlu, “Hoca efendi diyorum, bu süreçten sonra daha fazla seviyorum. İnkar mı edeceğim. Yok yok mu diyeceğim. Hoca efendinin arkasından giderim” diyerek cevap verdi.

ByLock ve Kakao konuşmalarında operasyon bilgisi çıktı

Daha sonra duruşmada mahkeme heyeti, zanlının sadece çocuklarımla ve eşimle konuştuğum dediği “ByLock ve Kakao" mesajlarından örnekler verdi. Durakoğlu'nun Bylock ve Kakao'da geçen mesajları şöyle:

“Durakoğlu: 45 gün sonra fiziki takip sona erecek

Durakoğlu: Elazığ'da bir şerefsiz itirafçı var tespit etmeye çalışıyoruz

Durakoğlu eşine: Yarın operasyon var

Durakoğlu'nun eşi: Bizim halimiz ne olacak

Durakoğlu: Güzel olacak

Ergün kod adlı M.E. Durakoğlu'na: Yarın operasyon var mı?

Durakoğlu: Yarın operasyon olabilir, evlere de olabilir, Elazığ’da gaybubet (Saklanma, gizlenme) yapamıyorum

M.A., Durakoğlu'na: Telefonun İstanbul’da sinyal vermiş. Başka makineye ByLock yüklet

Durakoğlu: Konya’da kırdım orada sinyal vermiştir. Yanımda tablet var

Durakoğlu: Y. çıldırmış

S.A. ve O.A., Durakoğlu'na: Yarın operasyon var . Liste bilmiyoruz

Durakoğlu: Haberim var. Muş’a da sıçrayabilir

Durakoğlu'na: Abi beddua edin eli ayağı tutulsun

Durakoğlu: Okuyup bağlıyorum.”

Mesajları hakimden dinleyen sanık, ByLock ve Kakao görüşmelerinin normal olduğunu, kendisine göre bir sorun olmadığını "Okuyup sidiğini bağlarım" ifadesini espri olarak söylediğini iddia etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.