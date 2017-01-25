FETÖ'nün sözde "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı" gözaltına alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı' gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından, FETÖ'nün mülkiye yapılanması deşifre ediliyor.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı" da belirlendi. Tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a getirildiği bildirildi.
Zanlının ilk ifadesinde, "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı" olduğunu kabul ettiği öğrenildi.
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