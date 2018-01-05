FETÖ'nün sözde "Nizip ablasına" 15 yıl hapis
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, 'silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hadice Öğüt ile avukatı hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın son sözünü sorduğu sanık Öğüt, suçsuz olduğunu söyledi.
FETÖ'nün sözde "Nizip ablası" olduğu iddialarını kabul etmeyen sanık, "himmet" adı altında örgüte para topladığı ve sohbetler düzenlediği iddialarını da yalanladı. Sanık Öğüt, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın, kasta dayalı kusurun ağırlığı nazara alınarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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