FETÖ'nün sözde 'Samsun avukatlar imamı'ndan şok sözler: Devleti biz yönetiyoruz, sen sınava gir, soruları merak etme

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmanın ardından, sözde "Samsun avukatlar imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Fevzi Şem Şenocak'ın, örgütün kamu kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin sözleri, tanık ifadelerinde yer aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen, adı açıklanmayan kadın avukat, yanında çalıştığı Şenocak'ın zaman zaman ABD'ye gittiğini, Amerika'dan dönüşünde Fetullah Gülen'i kastederek, kendilerine "Onunla herkes görüşemez. Biz artık onunla randevu almadan bile görüşecek duruma geldik. Burs verenlere dua ediyor. Sohbetlere devam edilmeli." dediğini anlattı.

"F.C.Ş, bana kamu kurum avukatlığına geçmemi tavsiye etti. 'Devleti biz yönetiyoruz, devlet kurumlarında bizim gibi kişilere ihtiyaç var. Sen sınava gir, soruları merak etme.' şeklinde sözler söyledi." beyanında bulunan tanık, sınava girmediğini ve bir süre sonra Şenocak'ın hukuk bürosundan ayrıldığını söyledi.

Örgüt toplantılarının Güven Hukuk Tahkim ve Arabuluculuk Derneği ile Şenocak'ın hukuk bürosunun üst katında yapıldığı belirtilen iddianamede, toplantılarda FETÖ elebaşı Gülen'in videolarının izletildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 10 Ağustos'ta 16 ev, 11 avukatlık bürosu ve kapatılan Güven Hukuk Tahkim ve Arabuluculuk Derneğinde arama yapmış, gözaltına alınan avukat Fevzi Cem Şenocak, örgütün sözde "Samsun avukatlar imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Örgütün çevre illerdeki yapılanmasının sorumlusu da olduğu öne sürülen Şenocak, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.