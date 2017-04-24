FETÖ'nün sözde 'Sincan eyalet yapılanması'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde 'Sincan eyalet yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün 'bölge imamları'nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.