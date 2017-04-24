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FETÖ'nün sözde 'Sincan eyalet yapılanması'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde 'Sincan eyalet yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün 'bölge imamları'nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

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